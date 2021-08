„Wir müssen der Realität ins Auge sehen“

Ländle stärker betroffen als andere Regionen

Dass Vorarlberg in Sachen Klimawandel keine Insel der Seligen ist, zeigt auch der aktuelle Klimastatusbericht: Seit 1880 ist in Vorarlberg die Temperatur im Jahresmittel um zwei Grad gestiegen - das ist doppelt so viel wie im globalen Durchschnitt. Bis 2040 ist von einem Anstieg der Jahrestemperatur um weitere 1,2 bis 1,4 Grad auszugehen. Dann wären etwa in Bregenz 40 Hitzetage im Jahr die „neue Normalität“