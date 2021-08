Mutter (30) stirbt kurz nach Entbindung an Corona

Sie hatte sich so darauf gefreut, endlich ihr Baby in den Armen zu halten - doch eine Coronavirus-Infektion hat Kristen McMullen kurz nach der Entbindung aus dem Leben gerissen. Die 30-jährige US-Amerikanerin steckte sich mit dem Erreger an, als sie hochschwanger war. Als sie kaum noch atmen konnte, wurde sie ins Spital eingeliefert, wo ihre Tochter per Notkaiserschnitt geholt wurde. Doch der Mutter blieben nur wenige Minuten mit ihrem Baby, bis sie auf die Intensivstation gebracht werden musste und wenige Tage danach den Kampf um ihr Leben verlor.