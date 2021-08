LASK: Tennis-Resultat und richtiger Spielrausch

Für Trainer Dominik Thalhammer war es nach drei Ligapartien mit je nur einem Treffer und insgesamt fünf Punkten sowie dem mit 1:0 gewonnenen ECL-Hinspiel in Novi Sad eine Art Befreiungsschlag. „Es tut gut, dass uns heute im zweiten Durchgang so richtig der Knopf aufgegangen ist“, meinte Thalhammer. „Die Art und Weise, wie wir unsere Torchancen herausgespielt haben, erinnert mich ein wenig an unseren Kantersieg gegen Dunajska Streda im Vorjahr. Diesem Spiel haben wir damals einen starken Herbst folgen lassen - es wäre toll, wenn uns das auch dieses Jahr gelingt und wir schon am Sonntag in der Liga gegen Sturm wieder anschreiben können.“