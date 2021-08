LIVE ab 21 UHR: LASK gegen Vojvodina Novi Sad

Novi Sad tankte Selbstvertrauen in der Liga

Novi Sad tankte am Sonntag mit dem 2:0 über Vozdovac und damit dem ersten Sieg im dritten Meisterschaftsspiel Selbstvertrauen. Kapitän Nemanja Covic hat das Duell noch nicht abgeschrieben. Man hätte die Kreise des LASK in der ersten Begegnung gut eingeengt. „Sie wussten oft nicht, was sie mit dem Ball machen sollten“, befand der 30-Jährige, der in Novi Sad mit seinem Stangenschuss in der 57. Minute den Spielverlauf fast auf den Kopf gestellt hatte. „Ich glaube fest daran, dass wir nicht chancenlos sind.“