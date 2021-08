„Ökoterror“: Rechte Kampagne gegen deutsche Grüne

Publizisten rücken Grüne in Nähe von Massenmördern

Die aktuelle Plakatkampagne ist verknüpft mit einer Internetseite, auf der in Videoclips unter anderem die Publizisten Hagen Grell und Matthias Mattusek auftreten. In einem Video rückt Grell die Grünen in die Nähe von Massenmördern wie Stalin und Pol Pot. Geleugnet werden auf der Seite auch der menschengemachte Klimawandel und dessen Folgen. Stattdessen ist von einer „Klimahysterie“ die Rede, für die wiederum die Grünen verantwortlich seien. Grell werden Verbindungen zur rechtsextremen Identitären Bewegung vorgeworfen. Mattusek bekennt sich zur AfD und äußerte sich wiederholt lobend über die Identitären.