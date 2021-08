Recheis bei Amering: Ein Einstieg ohne Gegacker

Derzeit 65 Mitarbeiter

Dabei will sich Recheis gar nicht verstecken. Als sichtbares Zeichen sind die Tiroler nämlich nun auch in der Geschäftsführung der Traunviertler vertreten: Christiane Mayrhofer, Finanzchefin des Teigwarenproduzenten, zieht mit Roman Amering beim Eierverarbeiter die Fäden. Amering selbst hält auch die anderen 55 Prozent an der Firma, in der derzeit rund 65 Mitarbeiter tätig sind.