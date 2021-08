Doku über die Film-Legende

Zum 80. Geburtstag von Fritz Wepper erzählt Lisa Film vom Leben und der bisherigen Karriere des Bayern. Dem mehrfach ausgezeichneten Wepper, der als Elfjähriger am Theater in Peter Pan debütierte, mit dem Kinofilm „Die Brücke“ 1957 seinen Durchbruch hatte und spätestens als Harry Klein in „Derrick“ berühmt wurde, ist die 10. Folge der Legenden-Doku-Reihe gewidmet.