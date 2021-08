Spanien geht mit Alaba und Demir in Post-Messi-Ära

„Wir wissen, dass er ein Talent ist und er hat gezeigt, dass er im Mittelfeld spielen kann. Er hatte ein gutes Spiel und er ist einer der jungen Spieler, die wichtig sind für die erste Mannschaft“, sagte Trainer Ronald Koeman. Demir dürfte am Sonntag in der ersten Runde daheim gegen Real Sociedad im Kader stehen. Maximal 29.803 Zuschauer dürfen laut einer Bestimmung der Gesundheitsbehörden kommen. Es ist das erste Spiel seit 17 Monaten, in dem Fans wieder im Camp Nou zugelassen sind.