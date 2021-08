60 Millionen Euro ließen sich Christian Harisch und Stefan Rutter den Neubau des Einkaufszentrums „Hey!Steyr“ kosten, 35 Millionen € wurden in die Taborland-Neugestaltung in Steyr investiert, 20 Millionen € flossen in den Umbau des Welas-Parks in Wels – doch was haben die Chefs der Rutter-Gruppe mit dem „Pro“ vor? Das Einkaufszentrum in Urfahr soll umgebaut werden, von einer Kombination aus Geschäften und Wohnungen ist die Rede. Doch wann das Projekt realisiert wird, ist völlig offen. Corona hat Geld gekostet, brachte Unsicherheit mit sich. „Keiner hat mit dieser Pandemie gerechnet, wer kann schon sagen, was im Herbst ist, wie der Winter sein wird? Nach dem Winter beginnt die neue Zeitrechnung“, sagt „Pro“-Sprecher Christian Harisch.