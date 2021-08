Auf der Überholspur: Spielberg als Fall für zwei

Miguel Oliveira: Der Vorjahressieger ist mit seiner Handverletzung zwar angeschlagen, doch selbst der verordnete Gips soll den in Wien lebenden Portugiesen nicht stoppen. Der frisch gebackene Ehemann weiß ja, wie man auf die Zähne beißt: Jahrelang studierte er Zahnmedizin, hat selbst schon Eingriffe bei Mechanikern ausgeübt. Doch die Zahnarztausbildung ist aktuell aufgeschoben. Oliveira verfolgt andere Ziele: Er will am Sonntag in Spielberg den Gegnern den Zahn ziehen!