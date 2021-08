„Galaktisch“! PSG mit Messi in andere Dimensionen

In Spanien regte sich indes Unmut. „Die Art und Weise, in der (UEFA-Präsident) Ceferin die Richtlinien des finanziellen ‘Fairplay‘ außer Acht lässt und es verschiedenen staatlichen Klubs oder solchen mit ‘Petromillionären‘ im Rücken erlaubt, dieses Thema völlig zu ignorieren, ist beschämend“, schrieb die Sportzeitung „AS“ am Dienstag. PSG soll jedoch nun immerhin gewillt sein, zu sparen. So habe der Klub die Nationale Kontroll- und Managementabteilung der französischen Liga davon in Kenntnis gesetzt, Gehälter abzubauen. Zehn Spieler soll der Klub gewillt sein, abzugeben. Darunter auch Angreifer Mauro Icardi, den PSG erst im Vorjahr um mehr als 50 Millionen Euro verpflichtet hatte.