Alles aus! Lionel Messi verlässt FC Barcelona fix

Es ist eine Ära, die per 5. Augst 2021 offensichtlich tatsächlich ein Ende gefunden hat: Der FC Barcelona und Superstar Lionel Messi gehen in Zukunft getrennte Wege! Wie die Katalanen am Abend in einer recht kurzen Aussendung mitteilten, sei eine weitere Zusammenarbeit „aufgrund wirtschaftlicher und struktureller Hindernisse“ nicht möglich.