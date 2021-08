Presse: „Paris empfängt Messi wie einen König“

„Mundo Deportivo“: „Lächelnd kam Leo in Paris an. Er trug ein weißes Hemd, auf dem bereits der Schlachtruf von PSG stand - ein erster Stich, der die Seinen schmerzte. Der, der am Sonntag noch bitterlich geweint hatte, weil er nicht bei Barca bleiben konnte, hatte die Seite bereits gewechselt. Innen drinnen ist Leo sicher weiter traurig. Aber wegen seiner Frau und seiner Kinder kann er nicht in der Ecke stehen und weinen. Es ist Zeit, wieder zu kämpfen, und bei PSG trifft er auf Freunde und eine Elitemannschaft.“