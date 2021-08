Lionel Messi bei PSG: „Ich bin sehr glücklich!“

Dass er nun erstmals in seiner Karriere nicht in Spaniens Primera Division, sondern in Frankreichs Ligue 1 aufspielen wird, bereitet ihm dabei kein Kopfzerbrechen: „Es wird eine neue Erfahrung für mich sein - neue Klubs, neue Stadien. Aber ich freue mich wirklich sehr darauf.“ Dennoch würde er sich auch auf eine Rückkehr nach Barcelona freuen - eine Rückkehr als Gegner. Auch wenn es „sehr seltsam wäre, in Barcelona, seiner Heimat, mit einem anderen Trikot aufzulaufen ...“