Horizon Europe Projekt fördert grüne Start-ups

Internationale Zusammenarbeit

Die Departments Wirtschaft sowie Energie und Umwelt arbeiten nun aktiv im Rahmen des Horizon Europe Förderprogramms an neuen Konzepten. Als eine von fünf internationalen Hochschulen – weitere Partner sind etwa die Arctic University of Norway oder die University of Edinburgh – sollen so Lehrmaterialien erarbeitet werden, die zukünftigen Unternehmern im Bereich Nachhaltigkeit eine sinnvolle Grundlage bieten.