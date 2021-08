Von wegen Krokodilstränen! Messi-Sohn ist traurig

Seine Haltung, seine Blicke, der ständige Wechsel seiner Sitzposition, standen symbolisch für die Unruhe, die wohl jeder Barcelona-Fan in dem Moment empfunden hatte. Er saß in der ersten Reihe mit seinen Brüdern Ciro und Mateo, er sah seinen Vater weinen, er wusste nicht, was er mit der Situation anfangen soll. Dann begannen seine Tränen zu fließen. Langsam, leise. Er hörte wahrscheinlich den Applaus im Hintergrund, der dem vielleicht besten Spieler der Weltgeschichte gewidmet war.