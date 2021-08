Die 10 gehört Neymar! Messi hat neue Trikotnummer

Lange wurde spekuliert, ob sich der Superstar bei seiner Ankunft in Paris die Nummer 10 krallt. Immerhin gilt diese in der Fußballwelt als die Trikotnummer des Spielmachers und in den meisten Fällen des besten Spielers der Mannschaft. Da jedoch sein guter Freund Neymar bereits die begehrte 10 am Rücken trägt, entschied sich Messi für die 30. Dabei bot der Brasilianer dem Neuankömmling sogar seine Rückennummer an.