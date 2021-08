Covid-Maßnahmen in Osttiroler Gemeinden verschärft

Schärfer sind die Maßnahmen in Innervillgraten und Oberlienz. Mit einer Inzidenz von 1205 sowie 685 liegt man deutlich über dem Durchschnitt. Seit heute gilt eine Ausreisetestpflicht für all jene, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind und eine Teilimpfung erhalten haben. Veranstaltungen sind hier auf 50 Personen beschränkt. In beiden Gemeinden stellt das Land Testmöglichkeiten zur Verfügung. Diese stehen von 6 bis 10 und von 16 bis 19 Uhr bereit. Die Testpflicht gilt vorerst bis 24. August, je nach Entwicklung der Situation.