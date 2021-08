„Das Schauspiel-Publikum ist begeistert“

Wie haben Sie die Kritik an den bisherigen Schauspielpremieren erlebt, Frau Hering?

Ich habe es bei den Aufführungen ganz anders wahrgenommen und fast ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen. ,Richard the Kid & the King’ war ein wahnsinniger Erfolg, der Applaus nach allen Jedermann-Vorstellungen frenetisch. Es gab nur wenig nicht so positives Feedback.