Fahrrad-Diebe treiben ihr Unwesen

Die Fahradklau-Serie reißt nicht ab: In der Zeit zwischen 7. und 10. August wurden in Itzling und Maxglan zwei weitere E-Bikes und ein Mountainbike gestohlen. Die unbekannten Täter brachen in zwei abgesperrte Kellerabteile ein und stahlen daraus die Räder. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen.