Swen Temmel: „Mein Vater ist mein größter Fan“

Wenn Charly Temmel über seinen Sohn Swen erzählt - den markanten „Steirer-Slang“ hat er sich auch nach 25 Jahren in den Staaten nicht abgewöhnt -, ist ihm der Stolz ins Gesicht geschrieben. Aber ein „bisserl froh“ war er schon, dass der 29-Jährige seinen ursprünglichen Wunschberuf, Fliesenleger, dann nicht ergriffen hat und doch, so wie er - der Mann ist groß im Eis- und Torten-Geschäft in Los Angeles und Österreich -, den Sprung über den großen Teich gewagt hat.