Madleners alte Liebe zu Vorwärts rostet nicht

Stolze 272 Spiele, davon 235 in der Bundesliga, absolvierte Daniel Madlener für Vorwärts Steyr. Einer seiner Mitspieler war damals der 101-fache russische Teamspieler Oleg Blochin. Jetzt erinnerte man sich in der oberösterreichischen Stadt angesichts der schwachen Vorstellungen in den ersten Runden der 2. Liga an den Vorarlberger, der in Steyr durchaus Kultstatus hat. Madlener soll dort schon in den nächsten Tagen Trainer Andreas Milot, der bislang mit den Steyrern drei Niederlagen kassierte, ablösen. Der Schlinser bestätigte die Kontakte zum Klub: „Noch ist nichts offiziell, deshalb kann ich zum Stand der Verhandlungen auch nichts sagen.“ Dass es allerdings zu einem Madlener-Engagement in Steyr kommen wird, steht für Experten außer Zweifel.