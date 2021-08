Klima-Sirenengeheul

Jetzt liegt er vor, der neue Weltklimareport. Und er fällt mindestens so düster aus, wie befürchtet worden war. In einem Satz zusammengefasst: So dramatisch wie jetzt war die Klima-Situation weltweit noch nie. Dem internationalen Alarmschrei fügte die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie gestern gleich noch weiteres Sirenengeheul hinzu: Wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird es in Österreich bis zum Jahr 2100 um fünf Grad heißer! Was sagt dazu die renommierteste heimische Klimaforscherin, Helga Kromp-Kolb? Sie verweist auf den vorletzten Bericht des Weltklimarates von 2014: „Alles, was in diesem Bericht gestanden ist, wurde wahr. Die vergeudeten letzten Jahre haben wieder Klimaveränderungen gebracht, die wir überall sehen.“ Und wie reagieren die Menschen im Land auf die neuesten Alarmrufe? Via krone.at fragten wir angesichts der drohenden Erwärmung um 5 Grad: „Glauben Sie an ein Umdenken in Österreich?“ Die klare Antwort: Mehr als 80 Prozent sind pessimistisch. Sehr ernüchternd, oder?