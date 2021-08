Corona-Cluster in St. Veit: Reisegruppe infiziert

Impfmöglichkeiten in Kärnten:

In der Klagenfurter Messehalle von Freitag, 13. August, bis Sonntag, 15. August. Am Samstag, dem 14. August, wird auch ohne Vormerkung geimpft. In Villach wird ohne Voranmeldung mittwochs und freitags zwischen 16 und 21 Uhr im Paracelsussaal im Rathaus geimpft. Impfungen ohne Voranmeldung gibt es am Samstag, 14. August, auch in der Tennishalle Warmbad in Villach. Im Feuerwehrhaus in Stall impft das Rote Kreuz am Samstag, 14. August, zwischen 8 und 16 Uhr mit einem mobilen Team die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Stall und Mörtschach. Auch hier ist keine Vormerkung nötig.