Mit Bericht über Überfall geprahlt - geschnappt!

„Ohnehin Maskenpflicht“

Allein hätte er sich vielleicht eh nicht getraut, also kam sein Freund (16) aus Oberösterreich mit, der gerade auf Besuch war. Zeitig in der Früh, dachten die beiden, sei es „sicherer“, Maskenpflicht bestehe ohnehin und eine Schreckschusspistole hatten sie auch. Mit der Waffe bedrohten sie die Trafikantin in Pottendorf (Niederösterreich) - und dann kam ein Kunde. Der merkte, „dass da was nicht stimmt“ und das Duo in die Flucht schlug. Buchstäblich - eines auf die Nase!