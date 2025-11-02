Nach Unfall auf Alplstraße ließ Lenker Auto zurück

Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte ein elektrischer Pkw in einer Kurve gegen die Leitplanke geprallt und erst bei der nächsten Ausweiche zum Stehen gekommen sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Leitplanke stark beschädigt und sogar ausgerissen. Zudem wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt.