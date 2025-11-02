Nach Unfall auf Alplstraße ließ Lenker Auto zurück

Am Samstag verunfallte im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (Stmk) ein Lenker mit seinem Elektroauto. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war jedoch kein einziger Insasse am Unfallort anzutreffen. Die Polizei forschte den Fahrzeugbesitzer aus.
Am Allerheiligentag gegen 15.45 wurde die Feuerwehr Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einem Verkehrsunfall auf die B72 Alplstraße in Richtung Krieglach gerufen. Die Rettungskette wurde von einem Kameraden der FF Krieglach ausgelöst, der zufällig am Unfallort vorbeikam. Dort bot sich ihm ein Bild der Verwüstung, vom Fahrzeuglenker oder etwaigen Insassen fehlte aber jede Spur.
Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte ein elektrischer Pkw in einer Kurve gegen die Leitplanke geprallt und erst bei der nächsten Ausweiche zum Stehen gekommen sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Leitplanke stark beschädigt und sogar ausgerissen. Zudem wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt.
Fahrzeuglenker ausfindig gemacht
Die Polizei konnte den Besitzer des Fahrzeugs rasch ausforschen und Entwarnung geben, dass keine Personen vermisst werden. Da es sich um ein E-Fahrzeug handelte, wurde das Hochvoltsystem durch die Feuerwehr fachgerecht getrennt und das beschädigte Fahrzeug konnte mithilfe eines Abschleppunternehmens geborgen und abtransportiert werden.
