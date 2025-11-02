Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Technischer Einsatz

Nach Unfall auf Alplstraße ließ Lenker Auto zurück

Steiermark
02.11.2025 18:46
Kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr Krieglach.
Kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr Krieglach.(Bild: FF Krieglach)

Am Samstag verunfallte im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (Stmk) ein Lenker mit seinem Elektroauto. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war jedoch kein einziger Insasse am Unfallort anzutreffen. Die Polizei forschte den Fahrzeugbesitzer aus.

0 Kommentare

Am Allerheiligentag gegen 15.45 wurde die Feuerwehr Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einem Verkehrsunfall auf die B72 Alplstraße in Richtung Krieglach gerufen. Die Rettungskette wurde von einem Kameraden der FF Krieglach ausgelöst, der zufällig am Unfallort vorbeikam. Dort bot sich ihm ein Bild der Verwüstung, vom Fahrzeuglenker oder etwaigen Insassen fehlte aber jede Spur.

Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte ein elektrischer Pkw in einer Kurve gegen die Leitplanke geprallt und erst bei der nächsten Ausweiche zum Stehen gekommen sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Leitplanke stark beschädigt und sogar ausgerissen. Zudem wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt.

Fahrzeuglenker ausfindig gemacht
Die Polizei konnte den Besitzer des Fahrzeugs rasch ausforschen und Entwarnung geben, dass keine Personen vermisst werden. Da es sich um ein E-Fahrzeug handelte, wurde das Hochvoltsystem durch die Feuerwehr fachgerecht getrennt und das beschädigte Fahrzeug konnte mithilfe eines Abschleppunternehmens geborgen und abtransportiert werden.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
PolizeiFeuerwehr
UnfallAuto
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
166.135 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
134.222 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
122.165 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf