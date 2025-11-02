Vorteilswelt
Nicht zum ersten Mal

17-Jähriger raste betrunken mit „heißen Taferln“

Niederösterreich
02.11.2025 18:00
Nicht mehr schwarz, sondern silbern, war dieses Mal der Audi, den die Polizei mit dem ...
Nicht mehr schwarz, sondern silbern, war dieses Mal der Audi, den die Polizei mit dem Alko-Lenker ohne Führerschein (17) stoppte. Das Bild zeigt den Wagen der irren Flucht vor drei Wochen.(Bild: Privat z. V. g.)

Eine Wahnsinnsfahrt hatte ein 17-jähriger Allentsteiger auf der Flucht vor der Polizei in Waidhofen an der Thaya (NÖ) erst Mitte Oktober hingelegt. Bevor der Führerscheinlose an der Polizei vorbeiraste, war er diesmal bereits angezeigt worden: Exekutivbeamte stoppten ihn abermals in Waidhofen.

0 Kommentare

Unbelehrbar scheint ein 17-jähriger Allentsteiger zu sein, der sich bereits Mitte Oktober mit der Polizei eine irre Verfolgungsjagd durch die Stadt Waidhofen an der Thaya geliefert hatte. Denn an Halloween trudelte eine anonyme Anzeige bei der Exekutive ein, dass der Alkolenker erneut ohne Führerschein, aber mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs sei. Dieses Mal nicht mit seinem schwarzen Audi, sondern mit einem silbernen Fahrzeug.

Viele Dellen: Der Audi hielt den irren „Fahrstil“ nicht durch.
Betrunken ohne Schein
17-Jähriger auf irrer Flucht quer durch die Stadt
16.10.2025

An Polizei vorbeigerast
Im Umland von Waidhofen wurde dann auch eine Polizeistreife auf den Alkolenker aufmerksam. Doch der junge Lenker raste mitsamt seinem Beifahrer (18) so schnell vorbei, dass die Beamten die Verfolgung nicht aufnehmen konnten.

Genügend „Stoff in der Blutbahn“
Im Stadtgebiet konnten die Polizisten aber dann den silbernen Audi aus dem Verkehr ziehen – ganz ohne Verfolgungsjagd. Vor rund zwei Wochen noch mit 1,04 Promille im Blut, soll der 17-Jährige auch zu Halloween wieder genügend „Stoff“ getankt haben.

Die Kennzeichen waren dieses Mal aus St. Bernhard im Nachbarbezirk Horn gestohlen worden. Unklar ist derzeit noch, wer der Besitzer des Wagens ist. Es wird sich zeigen, ob die Folgen der Halloween-Spritztour ihn nun endgültig von künftigen Alko-Rasereien abhalten werden.

Porträt von René Denk
René Denk
