17-Jähriger raste betrunken mit „heißen Taferln“

Unbelehrbar scheint ein 17-jähriger Allentsteiger zu sein, der sich bereits Mitte Oktober mit der Polizei eine irre Verfolgungsjagd durch die Stadt Waidhofen an der Thaya geliefert hatte. Denn an Halloween trudelte eine anonyme Anzeige bei der Exekutive ein, dass der Alkolenker erneut ohne Führerschein, aber mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs sei. Dieses Mal nicht mit seinem schwarzen Audi, sondern mit einem silbernen Fahrzeug.