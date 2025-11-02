Trotz Scheinehe wird Afghanin nicht abgeschoben

Frauen werden nicht an die Taliban ausgeliefert

Auch muss der derzeit arbeitslose junge Flüchtling seine kein Wort Deutsch sprechende Frau eigentlich erhalten können. Und was passiert, wenn der Antrag auf den Aufenthaltstitel doch abgelehnt wird? Faktisch nichts! Denn ist die 25-jährige Afghanin einmal da, kann sie nicht mehr abgeschoben werden. Im Gegensatz zur ersten Zwangsrückführung eines Mannes nach der Machtergreifung der Taliban werden Frauen nicht an das radikal-islamische Regime ausgeliefert.