Kaum Heizkosten mit Wagger Bau

Wagger Bau ist österreichweit für erstklassige Bauträgerprojekte bekannt. Als Spezialisten für Niedrigenergiehäuser und Passivhäuser werden Stefan Wagger und Dieter Tscharf mit einem eigenem Stand bei der Ökobau-Messe von 15. bis 19. September in Klagenfurt vertreten sein. Nachhaltigkeit ist ihr Kernthema: „Wir realisieren Häuser, die im Jahr nicht mehr als 100 bis 150 Euro an Heizkosten bereiten – und das auf Lebenszeit. Das ist wohl das Nachhaltigste, was man machen kann“, erklärt Dieter Tscharf im „Krone“-Podcast: „Der Energieverbrauch kann sogar gegen null tendieren, wenn man etwa eine Fotovoltaik-Anlage integriert!“