Zwei Stand-up-Paddler in Wien beinahe ertrunken

Dramatische Szenen haben sich am Freitagnachmittag im Wiener Bezirk Floridsdorf abgespielt. Zwei Sportler im Alter von 18 und 29 Jahren, die im Marchfeldkanal Stand-Up-Paddling betrieben, gerieten in eine Staustufe, verloren aufgrund einer Wasserverwirbelung das Gleichgewicht und stürzten in die Fluten. Die 18-Jährige musste am Ufer reanimiert werden.