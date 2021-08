Wien: Nachbarin schlug 19-Jähriger ins Gesicht

„Sie bestreitet die Tat“

Daraufhin sei der Schlag ins Gesicht erfolgt, gefolgt von wüsten Drohungen. Das Opfer alarmierte die Exekutive und gab an, bereits in der Vergangenheit mehrmals mit der Frau in Streit geraten zu sein. Polizisten der Inspektion Favoritenstraße rückten an und nahmen die 45-jährige Verdächtige in deren Wohnung fest. „Sie bestreitet die Tat“, so Polizeisprecher Markus Dittrich. Nach der Einvernahme wurde die 45-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.