Kurz sichert Selenskyj volle Unterstützung zu

„Die Ukraine kann sich stets darauf verlassen, dass Österreich ein verlässlicher Partner ist. Die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine sind für uns unverhandelbar.“ Mit dieser Botschaft hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch an den unkrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und diesem die volle Unterstützung versichert. In einem Telefonat unter anderem die weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen, der gemeinsame Kampf gegen die Covid-Pandemie sowie der Konflikt in der Ostukraine und die Krim gewesen, hieß es später aus dem Bundeskanzleramt.