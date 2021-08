Sabitzer zu Bayern? „Mal schauen“, alles offen

Keine Panik bei RB

Und was meint Sabitzers aktueller Klub? RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sagte am Mittwoch bei Sky, dass man gerne verlängern würde, einen Verkauf schließe er aber nicht aus, um Sabitzer nächstes Jahr nicht ablösefrei ziehen lassen zu müssen. „Wir werden jetzt in Ruhe, ohne in Panik zu verfallen, mit ihm und seinem Berater die Gespräche aufnehmen, und dann schauen wir mal, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt“, so Mintzlaff.