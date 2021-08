Steht Sabitzer vor einem Wechsel zum FC Bayern?

Kaum hat mit David Alaba ein Österreicher den FC Bayern München verlassen, steht bereits der nächste ante portas: Offenbar soll man bei Deutschlands Rekordmeister großes Interesse an RB-Leipzig-Star Marcel Sabitzer gefunden haben! Eine Verpflichtung noch in diesem Sommer steht im Raum - auch weil sich der Kader der Münchner in der jüngsten Vorbereitungsphase als schwächer als erwartet präsentiert hatte …