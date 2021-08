„Am Ring trifft den Marc ein Vorschlaghammer“

Es gibt Schlimmeres im Leben, als nie in Spielberg gewonnen zu haben. Man muss sehen, wie Vale alle Altersgruppen begeistert und was er alles für die Jugend tut. Ich hoffe, dass er noch eine Saison anhängt, denn so ein Ende hat er nicht verdient. Rossi fährt zwar schneller als im Vorjahr, aber die Dichte im Feld ist mittlerweile so eng geworden - mit drei, vier Zehntelsekunden Rückstand bist du nicht mehr in den Top-Ten.