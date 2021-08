ORF-Quoten sprechen für aktuellen Landesdirektor

Unabhängig von der Frage nach dem ORF-Direktor kündigen sich auch in der Landesregierung Rochaden an. Haslauer-Vize Christian Stöckl wird spätestens mit der nächsten Landtagswahl 2023 in Polit-Pension gehen. Als Nachfolgerin galt Gerlinde Rogatsch als aussichtsreiche Kandidatin. Die langjährige ÖVP-Klubobfrau arbeitet aktuell als Managerin im Gesundheitsbereich. Eine Rückkehr in die Politik schließt sie aber aus: „Ich habe das Gerücht noch nicht gehört. Ich habe aber kein Interesse an einer Rückkehr in die Politik.“