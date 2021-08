„Herr der Ringe“-Serie startet im September 2022

„Game of Thrones“-Darsteller gecastet

Zu den Darstellern zählen Cynthia Addai-Robinson, die durch ihre Rolle in der Serie „Spartacus“ bekannt wurde, und Robert Aramayo, der den jungen Eddard Stark in „Game of Thrones“ spielte. Eine der spannenden Fragen wird nun sein, ob Amazon an den Mega-Erfolg der dreiteiligen Kinoverfilmung von „Herr der Ringe“ unter der Regie von Peter Jackson anknüpfen kann.