Strenge Regeln am Sonntag im Wörthersee-Stadion

30.000 Menschen in einem Stadion waren in Kärnten seit dem Corona-Ausbruch noch nie versammelt. Mit dem 3-G-Nachweis soll am Sonntag alles sicher über die Bühne gehen. Am Mittwoch gibt es noch die letzte Besprechung bei der Polizei. Rund die Hälfte (!) aller Karten haben Touristen gekauft. „Auch sie werden wir darüber informieren, was sie beim Einlass im Detail erwartet“, sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg.