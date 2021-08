AK und ÖGB wollen „Familienarbeitszeit“ fördern

Arbeiterkammer und Gewerkschaft wollen der ungleichen Verteilung bei Teilzeitarbeit gegensteuern. Vor allem Frauen nehmen dies vorwiegend für die Kinderbetreuung in Anspruch. Mit einem speziellen Halbe-Halbe-Modell in Form einer „Familienarbeitszeit“ sollen jeweils 250 Euro Förderung an die beiden Elternteile gehen, wenn nicht nur eine/r davon die Arbeitszeit reduziert, so die Forderung.