Salzburg: Auto überschlug sich im Hagel-Gewitter

Bis zu fünf Zentimeter Durchmesser hatten die Hagelkörner mancherorts – etwa in Hollersbach, Wald im Pinzgau oder in Neukirchen am Großvenediger. Hinzu kam der starke Regen. In Mittersill, Saalfelden und Zell am See wurden mehrere Keller überschwemmt. Etlicihe Feuerwehr-Einsätze gab es auch in St. Johann, St. Veit und Schwarzach. Mehrere Straßen mussten wegen Vermurungen und Überflutungen kurzfristig komplett gesperrt werden. Insgesamt rückten am Samstagabend 400 Feuerwehrleute zu 97 Einsätzen aus.