Nach Gas-Drama: Gottesdienst für geprüfte Familie

Ein ganzer Ort bangt

Mama Stefanie, die nach wie vor in der Klinik in Regensburg behandelt wird, und ihre Familie sind eine wesentliche Stütze der 2800-Einwohner-Gemeinde. Die Familie T. ist seit Generationen in dem Ort verankert, Stefanie ist von einer Nachbargemeinde hergezogen. Normalerweise spielt die 32-Jährige in der Kirche Gitarre und leitet einen Mutter-Kind-Treff im Ort. Heute wird aber ohne der Familie gebetet. Doch die Hoffnung, dass Stefanie aus dem künstlichen Koma geholt werden kann, ist da – ein ganzer Ort bangt. Einen Bestattungstermin für die Kinder gibt es noch nicht, man wartet ab, wie sich der Gesundheitszustand der Mutter entwickelt.