Familie: „Wir hoffen, dass Stefanie gesund wird“

Drama nach Stromausfall

Am Montag war es zu dem schrecklichen Drama auf dem Bauernhof in Lasberg gekommen: Nach einem Stromausfall hatte der Ehemann von Stefanie T. in den frühen Morgenstunden das Notstromaggregat in Betrieb genommen. Nach dem Betanken des Geräts wurde der Kellerraum jedoch nicht belüftet, sodass die giftigen Gase nicht abziehen konnten.