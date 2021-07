Kinder im Auto: Alko-Lenkerin (27) baute Unfall

Eine 27-jährige Pkw-Lenkerin aus Völkermarkt war am Samstagabend mit zwei minderjährigen Kindern auf der Eberndorfer Straße (L120) unterwegs, als sie einen vor ihr fahrenden 86-jährigen Deutschen überholen wollte. Während des Vorgangs touchierte sie mit dem Auto des Pensionisten, kam von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge erst in einer Wiese zum Stillstand.