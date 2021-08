LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien gegen WSG Tirol

In Tirol blieben die Ergebnisse des Gegners nicht verborgen. „Dass bei der Austria schon leicht Feuer am Dach ist, ist ja klar. Aber wir sind gut damit beraten, uns auf uns zu konzentrieren“, sagte Trainer Thomas Silberberger. Wie die Wiener befinde sich auch sein Team in der Findungsphase. „Die Austria hat aber bereits zwei Pflichtspiele mehr. Wir sind gut damit beraten, in der Außenseiterrolle nach Wien zu fahren. Wohl wissend, dass die Qualität da ist, um am Verteilerkreis was zu holen, wenn alles passt“, meinte der WSG-Coach.