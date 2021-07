LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen SCR Altach

Mit Dario Tadic hat Russ jedoch einen Mann ganz vorne, der sich mit seinem Doppelpack in Wien-Hütteldorf Selbstvertrauen holte. In der Vorsaison hatte der 31-Jährige insgesamt nur sechs Tore in der Liga erzielt. „Er weiß, was wir von ihm verlangen. Im Training ist er jetzt viel mehr bei der Sache und fühlt sich wohl“, sagte Russ über den Angreifer, der unter Markus Schopp in der Vorsaison einen schweren Stand hatte.