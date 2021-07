Corona-Experte: „Party, bevor Sensenmann kommt?“

Ich will als Geimpfter genauso einen milden Verlauf mit unbekannten Langzeitfolgen vermeiden und keinen Ungeimpften anstecken, der womöglich schwer erkrankt. Was ist jetzt ein sinnvolles Verhalten für mich?

Massenveranstaltungen vermeiden, weil da eine höhere Anzahl Nichtgeimpfter anzutreffen sein wird. Maske tragen, wo viele Menschen auf engem Raum sind. Also zum Beispiel in Einkaufszentren. Gastronomiebetriebe meiden, die sich weder an die 3-G-Regel noch an die Registrierungspflicht halten.