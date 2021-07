„Ohne Testpflicht für alle wird es nicht gehen“

Die Zahl der infizierten Österreicher nach dem „Austria goes Zrce“-Festival in Kroatien steigt weiter. Zuletzt waren es mehr als 240 Fälle, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Tausende Personen aus Österreich waren zum Festival auf die Insel Pag gereist. Die AGES hatte an sie appelliert, sich testen zu lassen und genau auf mögliche Symptome zu achten.