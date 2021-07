Raue Schönheit entlang des Klostertal Baches

Ein wildes Tal

Im Sommer ist das Gewässer über die mautpflichtige Silvretta-Hochalpenstraße zu erreichen. Es bestehen auch Busverbindungen vom Montafon sowie vom Paznauntal aus. Der See kann auf einem gut befestigten Wanderweg, welcher über die Staumauer, den Bielerdamm und die Zuflüsse führt, umrundet werden. Seit dem Sommer 2019 sind für Wagemutige an der Luftseite der rund 55 Meter hohen Hauptstaumauer auch verschiedene Klettersteige installiert. Direkt vom Parkplatz beim „Silvrettasee“-Restaurant startet die heutige Tour. Zunächst folgt man den Tagesausflüglern über den Staudamm am Westufer entlang. An den Uferböschungen gibt es derzeit eine alpine Blütenpracht zu bestaunen. Die Ill entspringt dem nahe gelegenen Ochsental- und dem Vermuntgletscher und ergießt sich ebenso in den Silvrettasee wie der Klostertaler Bach. Bald taucht rechts des Hauptweges ein Hinweisschild auf und diesem folgend betritt der Wanderer nun weniger begangene Pfade. Es geht dem Klostertaler Bach entlang durch ein wildes Tal.