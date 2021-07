Rettung des Friesacher Stadtgrabens

Die aus dem 13. Jahrhundert stammende Stadtmauer zu Friesach mit ihrem wasserführenden Stadtgraben – er ist übrigens einzigartig in Europa – benötigt viel Pflege und Erhaltungsmaßnahmen. Um neu aufgetretene Schäden an der Innenmauer sanieren zu können, hat der Verein „Rettet den Stadtgraben“ mit Obmann und Altbürgermeister Max Koschitz nun eine interessante Aktion gestartet: „Um die nötige Geldsumme aufzubringen, können Förderer um 300 Euro einen Quadratmeter Stein kaufen, im Stein wird ihr Name eingraviert.“ Der Mauerstein wird dann gut sichtbar auf der Mauerkrone eingesetzt und bleibt somit für die Nachwelt erhalten.