Graz: Brutale Gefängnis-Schlägerei im Vollrausch

Gelockerter Vollzug birgt auch Sicherheitsrisiko

Raudner kritisiert auch, dass viele Häftlinge offenbar zu leichtfertig in den gelockerten Vollzug kommen. Dort sind Gefangene unter anderem nicht in ihren Zellen eingesperrt, sondern können sich innerhalb eines definierten Bereichs frei bewegen. So sollen jene Insassen, bei denen kein Missbrauch der Lockerungen zu erwarten ist, auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden - wie der aktuelle Vorfall zeigt, birgt diese Form des Strafvollzugs aber doch ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko.